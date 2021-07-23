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Украина ввела санкции против Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук

Валерия Корниенко
Вчера в 23:35

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Согласно документу, персональные санкции предусматривают блокировку активов и меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины. Под аналогичные санкции также попали супруг Бакальчук Владислав, IТ-директор Wildberries Андрей Ревяшко и руководитель товарной категории «Книги» Алексей Кузменко.

Помимо российской Wildberries, санкции введены против украинского, белорусского, польского, казахстанского, киргизского и армянского подразделений компании. Они предполагают, в частности, блокировку версий Wildberries в этих странах на территории Украины.

Санкции введены на три года по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причина таких действий не уточняется.

Татьяна Бакальчук одна из богатейших женщин мира, российский Forbes в 2021 году оценивает ее состояние в 13 млрд рублей. Как следует из рейтинга журнала, она является самой богатой женщиной страны, а в общем рейтинге российских бизнесменов занимает 13-е место.

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