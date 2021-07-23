Вупи Голдберг снимется вместе с Даниэль Дедуайлер в фильме Чинонье Чукву «Тилль»

Американская актриса Вупи Голдберг снимется вместе с Даниэль Дедуайлер («Имущие и неимущие») в фильме «Тилль», который поставит Чинонье Чукву («Милосердие»). Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о женщине по имени Мэми Тилль-Мобли — ее роль исполнит Дедуайлер. Героиня попытается добиться для своего погибшего 14-летнего сына Эммета Луиса Тилля справедливости — и встанет во главе движения за гражданские права.

Сценарий драмы написала сама Чукву на основе материала, который подготовили Кит Бошамп и Майкл Дж. П. Рейли. Бошамп — документалист, который снял в 2005 году ленту «Нерасказанная история Эммета Луиса Тилля», а теперь стал одним из продюсеров художественного фильма.

Вместе с ним производством картины занимаются Рейли, Голдберг, а также Барбара Брокколи, Томас К. Левин и Фредерик Золло. Съемки «Тилля» начнутся в сентябре 2021 года в Атланте.

Вупи Голдберг исполнит в фильме роль бабушки Эммета Альмы Картан. По словам актрисы, «Тилль» — это «исторически необходимый и важный для людей фильм», который долго ждали.