Тиктокеры отменяют Telegram из‑за сексуализации эмодзи персика и баклажана

Telegram попал под культуру отмены со стороны пользователей TikTok. Блогеры обвиняют разработчиков мессенджера в нарочной сексуализации эмодзи персика и баклажана. Все началось с ролика тиктокерши с ником teakitlle. Девушка случайно обнаружила анимацию персика во время переписки с подругой — по фрукту бьет смайлик руки, и остается отпечаток. Видео набрало 4500 просмотров и стало началом флешмоба в соцсети.

телеграм сделал персик который шлепают pic.twitter.com/G7au0HIiTF — ri (@hentr0lee) July 20, 2021

Теперь в TikTok можно найти множество видео с комментариями на тему анимации эмодзи. Тиктокеры выяснили, что помимо персика Telegram анимирует баклажаны и бананы.

Пользователи массово пишут гневные отзывы в App Store и ставят приложению Telegram самую низкую оценку. Общий балл платформы при этом пока не изменился и на момент написания новости составляет 4,3 звезды из 5.

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Вероятно, оценка остается прежней, так как многие поддерживают Telegram в отзывах.

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На данный момент администрация Telegram никак не отреагировала на ситуацию. И, вероятно, ничего не изменится. Судя по твиттеру, такие анимации появились в мессенджере уже давно.

Новые анимированные смайлы телеграм превосходны, а вздымающийся баклажан - верх похоти!

Жаль позвонить в телеге по видео связи пока не удалось pic.twitter.com/tffUI8hRck — Некоммуникабельность (@lack_of_comm) August 14, 2020