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Тиктокеры отменяют Telegram из‑за сексуализации эмодзи персика и баклажана

Виктория Шанина
Сегодня в 21:24

Telegram попал под культуру отмены со стороны пользователей TikTok. Блогеры обвиняют разработчиков мессенджера в нарочной сексуализации эмодзи персика и баклажана.

Все началось с ролика тиктокерши с ником teakitlle. Девушка случайно обнаружила анимацию персика во время переписки с подругой — по фрукту бьет смайлик руки, и остается отпечаток. Видео набрало 4500 просмотров и стало началом флешмоба в соцсети.

Теперь в TikTok можно найти множество видео с комментариями на тему анимации эмодзи. Тиктокеры выяснили, что помимо персика Telegram анимирует баклажаны и бананы.

@anti.mankurt

Как вам новая анимация персика. Мне кажется, в этом нет ничего плохого. Как думайте вы? #персик #телеграм #переходикнамвтелеграм

♬ оригинальный звук - anti.mankurt
@milytrix

#телеграм #telegram #персик #жопа #гейпорнопабг

♬ оригинальный звук - пепси соло
@nonames188

сори :) в первый раз делаю видео#телеграм #телеграмм #персик #баклажан #школьницы #феменисткинелюди

♬ D Rose - Lil Pump

Пользователи массово пишут гневные отзывы в App Store и ставят приложению Telegram самую низкую оценку. Общий балл платформы при этом пока не изменился и на момент написания новости составляет 4,3 звезды из 5.

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Вероятно, оценка остается прежней, так как многие поддерживают Telegram в отзывах.

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На данный момент администрация Telegram никак не отреагировала на ситуацию. И, вероятно, ничего не изменится. Судя по твиттеру, такие анимации появились в мессенджере уже давно.

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