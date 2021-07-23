Тиктокеры отменяют Telegram из‑за сексуализации эмодзи персика и баклажана

Telegram попал под культуру отмены со стороны пользователей TikTok. Блогеры обвиняют разработчиков мессенджера в нарочной сексуализации эмодзи персика и баклажана.
Все началось с ролика тиктокерши с ником teakitlle. Девушка случайно обнаружила анимацию персика во время переписки с подругой — по фрукту бьет смайлик руки, и остается отпечаток. Видео набрало 4500 просмотров и стало началом флешмоба в соцсети.
Теперь в TikTok можно найти множество видео с комментариями на тему анимации эмодзи. Тиктокеры выяснили, что помимо персика Telegram анимирует баклажаны и бананы.
Пользователи массово пишут гневные отзывы в App Store и ставят приложению Telegram самую низкую оценку. Общий балл платформы при этом пока не изменился и на момент написания новости составляет 4,3 звезды из 5.
Вероятно, оценка остается прежней, так как многие поддерживают Telegram в отзывах.
На данный момент администрация Telegram никак не отреагировала на ситуацию. И, вероятно, ничего не изменится. Судя по твиттеру, такие анимации появились в мессенджере уже давно.