Новый фильм Джордана Пила выйдет в июле 2022 года. Триллер от автора «Прочь» будет называться «Нет»

Американский актер и режиссер Джордан Пил, известный по хоррорам «Прочь» и «Мы», анонсировал выход своего нового проекта. Он будет называться «Нет» («Nope») и появится в кинотеатрах в июле 2022 года, сообщил Consequence.
Фильм будет триллером, в нем снимутся Дэниел Калуя («Прочь», «Иуда и черный мессия»), Кеке Палмер («Анатомия страсти», «Королевы крика», «Стриптизерши») и Стивен Ен («Ходячие мертвецы», «Минари»). Сценарий напишет сам Пил.
Пока режиссер не раскрывает детали сюжета своего третьего фильма. Предыдущие два стали большим успехом в сегменте хоррор-кино, за «Прочь» Пил даже получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Кроме того, Пил выступил продюсером ленты Спайка Ли «Черный клановец» и сериалов «Сумеречная зона» и «Страна Лавкрафта». В ближайшее время под руководством Пила также выйдет хоррор «Кэндимен». Его трейлер можно посмотреть здесь.