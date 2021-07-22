Новый фильм Джордана Пила выйдет в июле 2022 года. Триллер от автора «Прочь» будет называться «Нет»

Американский актер и режиссер Джордан Пил, известный по хоррорам «Прочь» и «Мы», анонсировал выход своего нового проекта. Он будет называться «Нет» («Nope») и появится в кинотеатрах в июле 2022 года, сообщил Consequence.

Фильм будет триллером, в нем снимутся Дэниел Калуя («Прочь», «Иуда и черный мессия»), Кеке Палмер («Анатомия страсти», «Королевы крика», «Стриптизерши») и Стивен Ен («Ходячие мертвецы», «Минари»). Сценарий напишет сам Пил.