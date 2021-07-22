Компания Mondo показала фигурку с лежащим Росомахой из популярного мема

В комплекте будет несколько сменяемых голов и других частей тела, а также фотография Циклопа и Джин Грей в рамке, на которую с тоской смотрит Логан. В рамке предусмотрено отверстие, поэтому туда можно будет вставить любую картинку подходящего размера.

В рамках предстоящего Comic-Con компания Mondo анонсировала коллекционную фигурку Росомахи. Она в точности повторяет культовый мем с лежащим мутантом из мультсериала «Люди Икс» 90-х годов, сообщает Collider.

Фигурку разработали креативные директора Mondo по игрушкам и коллекционированию Майк Бонанно и Гектор Арсе. Скульпторы Акко и Туфан Сезер детально проработали Росомаху, включая мускулы и волоски на руках.

Это первая фигурка Mondo, посвященная мультсериалу «Люди Икс», но Collider предполагает, что она явно не станет последней из‑за большой любви Сезеров к киновселенной.

«Мы все помним день, когда впервые посмотрели первый эпизод мультсериала „Люди Икс“. Сидели на постели или диване, взволнованные, а потом заиграла вступительная песня… детские умы были потрясены повсюду! Она зацепила нас с самого начала и заставляла смотреть шоу каждую субботу в течение многих месяцев, чтобы узнать, что же случилось с Росомахой и Людьми Икс», — говорится в заявлении бренда.

Культовый фрагмент мема с Логаном можно найти в первом сезоне, пятом эпизоде мультсериала на 8-й минуте.