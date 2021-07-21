«ВКонтакте» поменяла правила монетизации. Разработчики мини-приложений жалуются на комиссию в 45%

С 7 июля соцсеть «ВКонтакте» ввела новые правила монетизации мини-приложений. Теперь разработчики могут принимать оплату за виртуальный контент внутренней валютой, а за дополнительные функции — голосами, сообщается на странице администрации платформы.

Разработчики обязаны перейти на новую модель до 2 августа, в противном случае их контент заблокируется. По их словам, новые условия невыгодные из‑за слишком высокой комиссии. От заработанных голосов приложение забирает 45%. За каждую такую монету разработчик получает лишь 3,6 рубля, остальные 2,8 рубля идут «на поддержание инфраструктуры „ВКонтакте“».

Дополнительную комиссию берет авторизованный агрегатор AppsCentrum. Если необходимо вывести менее 5000 голосов в месяц, он берет до 4% от суммы перевода.

Некоторые из разработчиков поделились с «Известиями», что планируют отказаться от работы с «ВКонтакте». Так выглядят комментарии под постом о нововведениях: