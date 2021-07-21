Хлоя Чжао вошла в состав жюри Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри. В него вошла режиссер Хлоя Чжао, выигравшая «Оскар» со своим недавним фильмом «Земля кочевников». Об этом сообщил Variety.

Помимо нее, определять победителя конкурса будут автор «Паразитов» и «Окчи» Пон Джун Хо, режиссеры Александер Нанау («Коллектив») и Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга»), а также актрисы Виржини Эфира («Искушение»), Синтия Эриво («Гарриет») и Сара Гейдон («Опасный метод»).

Отдельная коллегия жюри будет у спецпрограммы «Горизонты». В нее войдут боснийская кинематографистка Ясмила Жбанич, норвежский режиссер Мона Фастволль («Грядущий мир»), иранец Шахрам Мокри («Рыба/кот»), итальянская писательница Надя Терранова и куратор отдела кино нью-йоркского МоМА Джош Сигел.

Приз Луиджи де Лаурентиса будут вручать итальянский режиссер и продюсер Уберто Пазолини, австрийский кинокритик Матин Швайгхефер и аргентинская художница Амалия Ульман, дебютировавшая как режиссер полнометражного кино в начале года.

Фильмом открытия киносмотра станет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери». Какие еще картины покажут в Венеции, объявят 26 июля. Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года на венецианском острове Лидо.