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В небе над Москвой появилось солнечное гало. Фоторепортаж из соцсетей

Семён Гудошников
Сегодня в 17:04

21 июля жители Москвы и Подмосковья увидели в небе необычное атмосферное явление — гало. Как правило, световое кольцо вокруг Солнца образуется зимой и лишь раз в несколько лет — летом. Все дело в том, что гало появляется из‑за ледяных кристаллов в перистых облаках, которые формируются в верхних слоях тропосферы — на высоте 5–10 километров.

Нередко отраженный кристаллами свет разлагается на спектр, что делает его похожим на радугу. Так произошло и на этот раз, когда гало осветило небо Москвы и окрестностей. Пользователи принялись делиться кадрами необычного явления в соцсетях, а мы собрали самые удачные снимки.

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