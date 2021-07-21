В небе над Москвой появилось солнечное гало. Фоторепортаж из соцсетей

21 июля жители Москвы и Подмосковья увидели в небе необычное атмосферное явление — гало. Как правило, световое кольцо вокруг Солнца образуется зимой и лишь раз в несколько лет — летом. Все дело в том, что гало появляется из‑за ледяных кристаллов в перистых облаках, которые формируются в верхних слоях тропосферы — на высоте 5–10 километров.

Нередко отраженный кристаллами свет разлагается на спектр, что делает его похожим на радугу. Так произошло и на этот раз, когда гало осветило небо Москвы и окрестностей. Пользователи принялись делиться кадрами необычного явления в соцсетях, а мы собрали самые удачные снимки.