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Плюс-сайз Ариэль и Тиана-тусовщица: американка превращает классических персонажей Disney в зумеров

Семён Гудошников
Сегодня в 15:51

23-летняя художница из Огайо Лексис Ванхеке получила интернет-известность благодаря смелым перевоплощениям классических персонажей Disney. В ее интерпретации знакомые герои становятся типичными представителями поколения Z — у Тарзана появляются тату и золотая цепь, Жасмин красит пряди и губы в фиолетовый, а Ариэль больше не обязана соответствовать мейнстримным представлениям о женском теле.

Многие персонажи под кистью Ванхеке примеряют на себя образ готов.

@alexiswithoutan_a

Reply to @1ysandra Mulan 🐉💀🔥🕷 is typing..... 🥵

♬ I'll Make a Man Out of You (Mulan) - Shirtless Violinist
@alexiswithoutan_a

Reply to @addison_tufaga Rapunzel 💀🐍🔥💜 is typing..... 🥵

♬ Disney - Regular Joe

Таких Алладина и Ли Шанга можно легко представить в модном клубе.

@alexiswithoutan_a

First post of 2021 🎉🥳 happy new year! Ft. my second style of Aladdin 😜 yay or nay? ##disneymakeover

♬ F Boy - Ander Huang & DJ Kuromi
@alexiswithoutan_a

Reply to @katerush22 Li Shang 🔥🥵✌🏼❤️ is typing....

♬ worldstar money (interlude) - Joji

А это плюс-сайз Ариэль.

@alexiswithoutan_a

Reply to @money_monkey29 Ariel 🖤🥰🌊🔥 is typing....

♬ all these videos are so cute guys - meow

В тик-ток-аккаунте Лексис уже более 1,4 млн подписчиков, а самые популярные видео набирают больше 10 млн просмотров.

У этого — с принцессой Тианой, которая, кажется, собралась на рейв — 10,9 млн. Его, как и некоторые другие перевоплощения, художница создала по просьбе подписчиков.

@alexiswithoutan_a

Reply to @luvvxbrii Tiana 💅🏼😇🔥🥵🧚🏾 is typing .....

♬ disney magic - bruce banner

В разговоре с Buzzfeed артистка сказала, что начала придумывать новый имидж для диснеевских персонажей в некотором роде случайно. Во время пандемии, как и многие другие молодые люди, она думала, как скоротать время. Сперва она рисовала карандашные портреты и масляные картины и загружала в сеть процесс их создания. Но ролики длились по несколько часов и не очень интересовали пользователей.

Однажды Лексис возилась с приложением для рисования Procreate на айпаде своей мамы и поняла, что это может быть весело. Вспомнив милое изображение с диснеевским персонажем, которое она недавно видела, Ванхеке сложила 1+1 и принялась к созданию первой работы. Это была готичная Белль, которая, к удивлению создательницы, набрала девять миллионов просмотров.

@alexiswithoutan_a

Turning belle 🌸 💕☺️🐶 into ... Belle ✨💀🦇🔥

♬ Act 2: In the Hall of the Mountain King - Edvard Grieg

Лексис черпает вдохновение для своих работ из последних модных тенденций и Pinterest. Несмотря на массу положительных комментариев, у художницы есть и хейтеры.

«Я думаю, что некоторые люди считают персонажей Disney священными, воспринимают их как часть собственного детства, и расстраиваются, когда что‑то портит их картину мира. Но я вижу ситуацию по другому. Я с той же силой продолжаю любить оригинальные мультики Disney после того, как увижу их немного другими», — поясняет артистка.

В любом случае, положительных комментариев в сторону Лексис поступает гораздо больше, и она старается концентрироваться на огромном количестве добрых слов от своих подписчиков.

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