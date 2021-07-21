Плюс-сайз Ариэль и Тиана-тусовщица: американка превращает классических персонажей Disney в зумеров

23-летняя художница из Огайо Лексис Ванхеке получила интернет-известность благодаря смелым перевоплощениям классических персонажей Disney. В ее интерпретации знакомые герои становятся типичными представителями поколения Z — у Тарзана появляются тату и золотая цепь, Жасмин красит пряди и губы в фиолетовый, а Ариэль больше не обязана соответствовать мейнстримным представлениям о женском теле. Многие персонажи под кистью Ванхеке примеряют на себя образ готов.

Таких Алладина и Ли Шанга можно легко представить в модном клубе.

А это плюс-сайз Ариэль.

В тик-ток-аккаунте Лексис уже более 1,4 млн подписчиков, а самые популярные видео набирают больше 10 млн просмотров. У этого — с принцессой Тианой, которая, кажется, собралась на рейв — 10,9 млн. Его, как и некоторые другие перевоплощения, художница создала по просьбе подписчиков.

В разговоре с Buzzfeed артистка сказала, что начала придумывать новый имидж для диснеевских персонажей в некотором роде случайно. Во время пандемии, как и многие другие молодые люди, она думала, как скоротать время. Сперва она рисовала карандашные портреты и масляные картины и загружала в сеть процесс их создания. Но ролики длились по несколько часов и не очень интересовали пользователей. Однажды Лексис возилась с приложением для рисования Procreate на айпаде своей мамы и поняла, что это может быть весело. Вспомнив милое изображение с диснеевским персонажем, которое она недавно видела, Ванхеке сложила 1+1 и принялась к созданию первой работы. Это была готичная Белль, которая, к удивлению создательницы, набрала девять миллионов просмотров.