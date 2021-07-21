Walmart уволила работницу с синдромом Дауна. Суд оштрафовал компанию на 125 млн долларов

Присяжные окружного суда Восточного округа США оштрафовали Walmart на 125 млн долларов за увольнение сотрудницы с синдромом Дауна, которая проработала в одном из магазинов компании около 16 лет. Женщине компенсировали 150 тыс. долларов, пишет The New York Times.

Первый рабочий день Марло Спет начался в 1999 году. В ее рабочие обязанности входило встречать клиентов, проводить уборку и оформлять возвраты — этим женщина занималась на протяжении многих лет. Несколько раз ее повышали и поднимали ей зарплату, а коллеги положительно отзывались о ней.

Все изменилось в 2014 году, когда руководство магазина в Висконсине изменило график работы Спет. Если раньше ее смена начиналась в 12.00 и заканчивалась в 17.00, то по новому распорядку на работу она выходила на час позже, а конец рабочего дня выпадал на самое загруженное время.

«Она боится опоздать на автобус. Боится пропустить ужин. Ее это расстраивает, ей становится слишком жарко и плохо, и она не может с этим справиться. Поэтому нам нужно вернуть ей прежний график», — говорила ее сестра и опекун Эми Джо Стивенсон менеджеру магазина. Спет, как и другим с синдромом Дауна, тяжело свыкнуться с переменами в давно устоявшихся вещах.

Женщине отказали, хотя в магазине Walmart работает круглосуточно больше 300 человек. После изменений в расписании Спет начала опаздывать и прогуливать работу, за что получала дисциплинарные наказания. Вскоре ее уволили. Попытки матери и сестры вернуть женщину на работу и восстановить прежний график закончились ничем.

Представитель Walmart заявил, что юристы компании будут добиваться снижения штрафа до 300 тыс. долларов, — максимальной суммы, прописанной в федеральном законе. Однако это правило, отмечает The New York Times, распространяется на компании с персоналом до 500 сотрудников, а в торговой сети их 2,3 млн человек.