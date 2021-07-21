перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Организаторы Каннского фестиваля потратили более 1 млн долларов на ПЦР-тесты 16:22
Paramount Pictures/YouTube Разъяренный бык и взрывающийся туалет: Paramount опубликовала трейлер новых «Чудаков»
Разъяренный бык и взрывающийся туалет: Paramount опубликовала трейлер новых «Чудаков» 15:59
В Венгрии проведут референдум по закону об «ЛГБТ-пропаганде» из‑за «давления» ЕС 15:58
Студент из Японии выяснил, как вес кружки влияет на восприятие вкуса напитков 15:54
Плюс-сайз Ариэль и Тиана-тусовщица: американка превращает классических персонажей Disney в зумеров 15:51
Хип-хоп, бассейн с блестками и Мексика: чем заняться в эти выходные с Jameson Yard и Strelka Bar 15:15
Walmart уволила работницу с синдромом Дауна. Суд оштрафовал компанию на 125 млн долларов 15:00
В центральной части Китая выпала годовая норма осадков. Жертвами наводнения стали 25 человек 14:45
kremlin.ru Песков опроверг информацию о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19
Песков опроверг информацию о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19 14:16
Количество разводов в России превысило показатели семилетней давности. Лидируют Ингушетия и Чечня 13:52
СК не обнаружил следов пребывания людей в частной тюрьме в Ленобласти 13:45
9GAG открыл музей мемов. Вирусный контент можно увидеть в AR, понюхать и даже самому стать мемом 13:31
В Якутии отменили приказ о вычете денег из зарплат врачей на тушение лесных пожаров Обновлено в 12:57
Австралийский Брисбен станет столицей летней Олимпиады-2032 12:48
Openrussia_Team/Twitter Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент нападения на казанскую школу
Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент нападения на казанскую школу 12:24
В Москву поступила партия «ЭпиВакКороны» только для тех, кто сделал первую прививку 12:21
Instagram запустил функцию контроля нежелательного контента в рекомендациях 12:01
В России выявили 23 704 случая коронавируса за сутки 11:55
В Москве мужчина разбил лобовое стекло поливальной машины. Она случайно облила его водой 11:20
Meg Oliphant/Contributor/Getty Images Школьная майка ЛеБрона Джеймса продана на аукционе за рекордную сумму
Школьная майка ЛеБрона Джеймса продана на аукционе за рекордную сумму 11:01
Отключить рекламу

Walmart уволила работницу с синдромом Дауна. Суд оштрафовал компанию на 125 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:00

Присяжные окружного суда Восточного округа США оштрафовали Walmart на 125 млн долларов за увольнение сотрудницы с синдромом Дауна, которая проработала в одном из магазинов компании около 16 лет. Женщине компенсировали 150 тыс. долларов, пишет The New York Times.

Первый рабочий день Марло Спет начался в 1999 году. В ее рабочие обязанности входило встречать клиентов, проводить уборку и оформлять возвраты — этим женщина занималась на протяжении многих лет. Несколько раз ее повышали и поднимали ей зарплату, а коллеги положительно отзывались о ней.

Все изменилось в 2014 году, когда руководство магазина в Висконсине изменило график работы Спет. Если раньше ее смена начиналась в 12.00 и заканчивалась в 17.00, то по новому распорядку на работу она выходила на час позже, а конец рабочего дня выпадал на самое загруженное время.

«Она боится опоздать на автобус. Боится пропустить ужин. Ее это расстраивает, ей становится слишком жарко и плохо, и она не может с этим справиться. Поэтому нам нужно вернуть ей прежний график», — говорила ее сестра и опекун Эми Джо Стивенсон менеджеру магазина. Спет, как и другим с синдромом Дауна, тяжело свыкнуться с переменами в давно устоявшихся вещах.

Женщине отказали, хотя в магазине Walmart работает круглосуточно больше 300 человек. После изменений в расписании Спет начала опаздывать и прогуливать работу, за что получала дисциплинарные наказания. Вскоре ее уволили. Попытки матери и сестры вернуть женщину на работу и восстановить прежний график закончились ничем.

Представитель Walmart заявил, что юристы компании будут добиваться снижения штрафа до 300 тыс. долларов, — максимальной суммы, прописанной в федеральном законе. Однако это правило, отмечает The New York Times, распространяется на компании с персоналом до 500 сотрудников, а в торговой сети их 2,3 млн человек.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Wal-Mart Stores
New York Times
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить