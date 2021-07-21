В Москве мужчина разбил лобовое стекло поливальной машины. Она случайно облила его водой

Ночью на Чистопрудном бульваре в Москве произошла потасовка между мужчиной и водителем поливальной машины. Уборщик случайно облил компанию друзей, сидевших у пруда.
Свидетелем разборки в центре столицы стал главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов. По его словам, недовольный мужчина попытался вытащить водителя из кабины, пока тот ездил взад и вперед в надежде скинуть нападавшего с машины.
В результате неизвестный несколько раз ударил водителя и разбил лобовое стекло, а после он и его приятели скрылись.