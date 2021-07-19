В России разработают собственную линейку электромобилей

В России появится собственная линейка электромобилей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил ТАСС.

Мишустин заявил, что новые автомобили будут ездить в том числе на водородных топливных элементах. Кроме того, планируется развивать и продвигать другие высокотехнологичные проекты в сферах микроэлектроники, беспроводной связи и новых материалов.

«Будем <…> создавать и выводить на рынок сервисы беспилотного вождения судов. Новые технологии позволят увеличить скорость морских грузоперевозок, сократить эксплуатационные расходы судоходных компаний на миллиарды рублей», — добавил Мишустин.

По мнению премьер-министра, подобные проекты позволять существенно улучшить транспортную логистику страны. Среди других инициатив, анонсированных Мишустиным, — система учета выбросов предприятий и строительство полигонов для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне.

«Особое внимание будет уделено проектам в сфере чистой энергетики. <…> Наши усилия в этом направлении, по расчетам специалистов, могут привести к сокращениям выбросов СО2 на несколько млн тонн в год», — заявил глава правительства.