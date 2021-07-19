В Мексике прошел первый турнир по ловле пластика. Участники достали из океана три тонны мусора

В городе Масатлан в Мексике прошел первый в мире турнир по «пластиковой рыбалке». Участники вылавливали из океана плохоразлагаемый мусор, сообщает The Drum.

Соревнования длились один день, а участие в нем приняли 80 рыбаков. Победителем стал участник, который выловил к концу вечера 369 кг пластика. В общей сложности энтузиасты избавили Тихий океан от более чем трех тонн мусора.

Организаторами конкурса выступили производитель пива Corona и креативное агентство We Believers. В качестве мотивации авторы идеи платили за каждый выловленный килограмм мусора больше, чем обычно рыбакам платят за килограмм рыбы.

Самый быстрый участник турнира выиграл 14 800 песо — около 55 тыс. рублей. Примерно столько же зарабатывает среднестатистический рыбак Масатлана в месяц.

«Когда рыбаки обращаются к океану, они находят гораздо больше пластика, чем рыбы, а рыба, которую они ловят, намного меньше, чем та, которую они ловили десять лет назад. Мы объединили эти факторы, чтобы побудить их собирать пластик вместо рыбы, создав новый источник дохода для своих сообществ», — заявил соучредитель We Believers Густаво Лаурия.