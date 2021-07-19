Актеру Александру Невскому исполнилось 50 лет. В гости к юбиляру пришел Арнольд Шварценеггер

17 июля Александр Невский отметил свое 50-летие в калифорнийском ресторане в Беверли-Хиллз. На юбилей к актеру с подарками пришли Арнольд Шварценеггер и немецкий культурист Ральф Меллер, которых тот называет друзьями и кумирами. Видео и фото с ними Невский выложил в инстаграме.
Шварценеггер подарил Невскому коллекционный хьюмидор в стилистике «Терминатора» и сигары к нему, а также одежду своего бренда. «Я всегда буду благодарен этим двум легендам за то, что они вдохновили меня (и миллионы других людей) на борьбу за достижение поставленной цели, а также за многолетнюю дружбу и поддержку!» — написал актер.
Отдельным подарком стало подписанное Шварценеггером совместное фото, которое Невский сделал в 2017 году при просмотре его «Максимального удара». Звезда «Терминатора» пожелал имениннику продолжать качаться.
Позже актер отпраздновал день рождения в кругу остальных близких и друзей.
Александр Невский много лет живет в США, где снимает на свои деньги фильмы (в основном боевики). Картины прославились у российской аудитории после сатирических обзоров на них от блогера BadComedian (Евгения Баженова), у его зрителей Невский даже стал своеобразным мемом (примеры обзоров: «Красный змей», «Максимальный удар», «Форсаж да Винчи»).
В скором времени Невский представит новую картину — вестерн «Нападение на Рио Браво», в которой сыграет главную роль.