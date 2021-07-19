Актеру Александру Невскому исполнилось 50 лет. В гости к юбиляру пришел Арнольд Шварценеггер

17 июля Александр Невский отметил свое 50-летие в калифорнийском ресторане в Беверли-Хиллз. На юбилей к актеру с подарками пришли Арнольд Шварценеггер и немецкий культурист Ральф Меллер, которых тот называет друзьями и кумирами. Видео и фото с ними Невский выложил в инстаграме.

Шварценеггер подарил Невскому коллекционный хьюмидор в стилистике «Терминатора» и сигары к нему, а также одежду своего бренда. «Я всегда буду благодарен этим двум легендам за то, что они вдохновили меня (и миллионы других людей) на борьбу за достижение поставленной цели, а также за многолетнюю дружбу и поддержку!» — написал актер.