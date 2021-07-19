Умер художник Курт Вестергор. Он рисовал карикатуры на пророка Мухаммеда

В возрасте 86 лет скончался датский художник Курт Вестергор, известный как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщила газета Jyllands-Posten, в которой Вестергор публиковал свои работы.

Вестергор умер во сне после продолжительной болезни. После себя он оставил пятерых детей, десять внуков и одного правнука.

В сентябре 2015 года Jyllands-Posten опубликовал 12 карикатур художника на пророка Мухаммеда. Это спровоцировало массовые протесты мусульман в Дании, а затем и во многих мусульманских странах. Некоторые акции заканчивались беспорядками, которые привели к гибели более 1000 человек.

В 2006 году газета извинилась за публикацию карикатур, однако к тому моменту множество СМИ начали перепечатывать работы Вестергора в знак солидарности. Одним из них стал французский журнал Charlie Hebdo, в 2015 из‑за сатирических картинок в его редакции произошел теракт, погибли 12 человек.

Движение «Талибан» предложило награду за убийство Курта Вестергора. С тех пор карикатуриста круглосуточно сопровождали телохранители.