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Роспотребнадзор начал разработку биочипа для выявления коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:34

Подведомственный Роспотребнадзору Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н.Блохиной приступил к разработке прототипа биочипа, выявляющего возбудителей внебольничных пневмоний, включая COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — следует из отчета о результатах комплексного изучения коронавируса.

В ноябре 2020 года «Интерфакс» сообщил о работе в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» над созданием биочипа для быстрого обнаружения COVID-19. Для подавления вируса в организме будут использовать молекулы олигопептидов — остатков аминокислот, соединенных пептидными связями.

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