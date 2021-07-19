Роспотребнадзор начал разработку биочипа для выявления коронавируса

Подведомственный Роспотребнадзору Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н.Блохиной приступил к разработке прототипа биочипа, выявляющего возбудителей внебольничных пневмоний, включая COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — следует из отчета о результатах комплексного изучения коронавируса.

В ноябре 2020 года «Интерфакс» сообщил о работе в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» над созданием биочипа для быстрого обнаружения COVID-19. Для подавления вируса в организме будут использовать молекулы олигопептидов — остатков аминокислот, соединенных пептидными связями.