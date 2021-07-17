Кизару и Big Baby Tape анонсировали совместный альбом «Bandana»

О предстоящем релизе артисты рассказали в ролике, опубликованном на ютьюб-канале музыкального объединения Hauted Family. В нем они также устроили минуту молчания для «всей русской рэп-индустрии».

Российские рэперы Кизару и Big Baby Tape подтвердили , что работают над совместным альбомом. Пластинка под названием «Bandana» должна выйти уже в этом году.

Запись альбома, судя по всему, ведется в Барселоне, где сейчас живет Кизару. Big Baby Tape прилетел к нему месяц назад.

Намек на то, что рэперы собираются записать совместный альбом, появился в начале июня. Тогда Big Baby Tape попросил подписчиков отправить в директ Кизару предложения об альбоме-коллаборации. Кизару идею не поддержал, ответив: «У нас был трек, Тейп прикольный пацан, я с ним на связи. Но совместный альбом — это чуть больше, чем сингл».

На следующий день Big Baby Tape пообещал подписчикам, что все-таки полетит в Барселону «обсуждать совместный альбом», но при одном условии: пост с обещанием должен набрать миллион комментариев. В итоге запись набрала достаточное количество, но рэпер улетел, даже не дождавшись этого.