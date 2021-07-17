В Приамурье из‑за сердечного приступа машиниста столкнулись грузовые поезда. Погибли два человека

В Амурской области лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Столкновение произошло на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования. По данным следствия, два члена локомотивной бригады погибли, еще двое пострадали.

Причиной аварии мог стать сердечный приступ машиниста одного из составов, сообщили «Интерфаксу» в компании «А-Проперти», владеющей Эльгинским комплексом. Там также рассказали, что столкновение поездов привело к сходу с рельсов 9 вагонов, а не 90, как сообщали до этого в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Авария произошла в труднодоступном месте, очень плохая связь. Не исключаем того, что при передаче информации человек, который ее принимал, мог не расслышать», — уточнили в прокуратуре.

По факту столкновения завели уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ). Следователи проводят осмотр места происшествия.