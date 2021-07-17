Скончался рэпер Biz Markie, автор хита «Just A Friend»

Нью-йоркский рэпер Biz Markie, известный по хиту «Just A Friend», умер в возрасте 57 лет. Его представительница сообщила The Guardian, что исполнитель скончался в присутствии жены, но причин смерти уточнять не стала.
По данным таблоида TMZ, причиной смерти Марсела Тео Холла (настоящее имя Biz Markie) стали осложнения, вызванные сахарным диабетом. В прошлом году у него случился сердечный приступ во время диабетической комы.
С Марселом в твиттере попрощались музыкант Бутси Коллинз, рэпер QTip и басист Red Hot Chili Peppers Фли.
Biz Markie приобрел популярность в 1989 году после выхода «Just A Friend», состоял в коллективе Juice Crew, сотрудничал с Marley Marl, Big Daddy Kane и Beastie Boys. Он также сыграл в фильме «Люди в черном-2» инопланетянина-битбоксера и озвучил персонажа из «Губки Боба».