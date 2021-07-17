Скончался рэпер Biz Markie, автор хита «Just A Friend»

Нью-йоркский рэпер Biz Markie, известный по хиту «Just A Friend», умер в возрасте 57 лет. Его представительница сообщила The Guardian, что исполнитель скончался в присутствии жены, но причин смерти уточнять не стала.

По данным таблоида TMZ, причиной смерти Марсела Тео Холла (настоящее имя Biz Markie) стали осложнения, вызванные сахарным диабетом. В прошлом году у него случился сердечный приступ во время диабетической комы.