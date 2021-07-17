В России не хватает кислорода для больных COVID-19. Его начали закупать в Финляндии и Казахстане

Российские власти начали закупать медицинский кислород в Казахстане и Финляндии, чтобы справиться с его нехваткой в ряде регионов, которая наметилась в ходе пандемии COVID-19. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Россия надеется договориться с Финляндией о ежемесячных поставках объемом 240 тонн, пока оттуда привозят небольшие партии по 20 тонн. Для поддержки южных регионов власти закупили 100 тонн у Казахстана — столько же кислорода Россия получит и в июле.

По словам Мантурова, в сложившейся ситуации, когда в пяти регионах (ранее — девяти) возникла «острая ситуация с кислородом», власти «вынуждена задействовать абсолютно все возможности». К поставке кислорода уже подключили Минобороны и «Роскосмос».

Кроме того, вопрос с нехваткой медицинского кислорода для аппаратов ИВЛ помогают решить предприятия металлургии, химии, нефтепереработки, судостроения, атомной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.