Назвали самый редкий язык России. Им владеет только один человек

Специалисты Всероссийской переписи населения рассказали про малораспространенные языки, встречающиеся в стране. Самым редким признали югский язык — им владеет только один гражданин России, сообщил ТАСС.

В медиаофисе организации рассказали, что югский язык считался «практически исчезнувшим» еще в советское время. Его использовали на небольшой территории в Сибири. Сохранился ли югский в языках общения местных жителей сегодня, пока неизвестно. Шансы на его восстановление оценят в ходе предстоящей переписи населения.

«Самый редкий в России язык — югский, входящий в енисейскую семью языков. Владеет им, по данным последней переписи, только один житель страны. Уже в советские годы он считался практически исчезнувшим, использовали его редкие жители окрестностей города Енисейска и верховья Кети (правого притока Оби)», — отметили во Всероссийской переписи населения.

В топ-10 самых редких языков России также вошли юитский (им владеют четыре россиянина), сиреникский (на нем говорят пятеро граждан), орочский и керекский (насчитали восемь и десять носителей соответственно». Остальные позиции в перечне достались алюторскому, энецкому, чулымско-тюрскому, алеутскому языкам и языку уйльта.

«Сопоставление этих цифр с численностью этносов по данным переписи позволяет экспертам оценить возможности сохранения и развития таких языков, разработать программы их поддержки — в этом заключается одна из задач переписи населения», — заявили в организации.