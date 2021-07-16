Пропавший под Томском Ан-28 нашли спасатели. Все пассажиры выжили

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров под Томском. Перед этим лайнер подал аварийный сигнал, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным информагентства, на борту находятся 17 человек, в том числе 4 ребенка. Предварительно сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедровый в Томск.

Источник предполагает, что Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бачкарском районе Томской области. «Говорит Москва» сообщает, что причиной возможного крушения мог стать отказ двигателя или ошибка пилотирования.

На поиски пропавшего лайнера направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.