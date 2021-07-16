Уиллоу Смит выпустила инди-поп-альбом «Lately I Feel Everything»

У проекта Уиллоу Смит Willow вышел новый альбом «Lately I Feel Everything». Пластинку можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

На альбоме Смит экспериментирует со звучанием нулевых — инди-роком, эмо- и поп-панком, но, как отмечает Kerrang!, не ограничивается простыми перепевами, а привносит нечто большее. Издание характеризует саунд артистки как острый, зрелый и не лишенный содержания.

Критики положительно встретили релиз. На Metacritic у пластинки 79 баллов из 100.