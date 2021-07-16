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Власти ФРГ сообщили о 1300 пропавших без вести из‑за наводнения. Жертвами стихии стали 80 человек

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:55

На западе Германии в результате крупного наводнения погибли по меньшей мере 80 человек, сообщает издание Bild. Более 1300 человек числятся пропавшими без вести.

Минимум 50 человек погибли в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, еще 30 — в Северном Рейне-Вестфалии. В полиции опасаются, что количество погибших увеличится.

«Мой Бог. Это Германия сегодня.»

Из‑за наводнений обрушились уже шесть домов. В некоторых районах недоступна сотовая связь, поэтому до многих людей невозможно дозвониться по телефону.

Особенно сложная ситуация сложилась в городах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна. Во многих населенных пунктах объявили режим ЧС.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель выразили соболезнования родным и близким погибших. Меркель также отметила, что масштабы последствий стихии можно будет оценить только в ближайшие дни.

Наводнения в Германии вызваны сильными ливнями, которые обрушились на западную и юго-западную часть Германии 12 июля. За сутки там выпала полуторамесячная норма осадков. Из‑за дождей вышли из берегов притоки Рейна Ар и Мозель, а также несколько небольших рек.

Ливни затронули не только Германию, но и соседние страны. В Бельгии в результате наводнения погибли девять человек, передает Deutsche Welle.

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