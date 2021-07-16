Власти ФРГ сообщили о 1300 пропавших без вести из‑за наводнения. Жертвами стихии стали 80 человек

На западе Германии в результате крупного наводнения погибли по меньшей мере 80 человек, сообщает издание Bild. Более 1300 человек числятся пропавшими без вести.

Минимум 50 человек погибли в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, еще 30 — в Северном Рейне-Вестфалии. В полиции опасаются, что количество погибших увеличится.