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Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова. Ее коллега признался, что ходил к ней с симптомами ковида

Семён Гудошников
Сегодня в 19:21

В возрасте 70 лет умерла поэтесса и литературный критик Людмила Вязмитинова. Об этом сообщил в фейсбуке литературовед Борис Кутенков. Культуролог Николай Подосокорский отметил, что последние дни она провела в больнице, подключенная к аппарату ИВЛ.

По словам Кутенкова, за три дня до госпитализации поэтессы, 3 июля, он пришел к ней с симптомами COVID-19 — потерей обоняния и вкуса. В этот день в доме Вязмитиновой проходило литературное мероприятие, на котором разбирали стихи. Кутенков сказал, что его отговаривали от участия, но он решил идти, поскольку «дело было превыше всего, мероприятие невозможно отменять».

Литературовед подозревает, что мог ее заразить, но несколько раз повторяет, что Вязмитинова сама хотела умереть, поскольку находилась в депрессивном состоянии. «Господь мудр и избавляет от земного бремени, часто — когда уже совсем тяжко», — пишет он.

Вот как Кутенков описывает последнюю встречу с поэтессой: «Я пришел в маске, Людмила ела малину (в своем обычном для последних месяцев, угнетенном состоянии), я предупредил о своем состоянии. Она сказала привычное для себя: „Я хочу умереть — вот все жалеют Чистопольскую, а я думаю: как хорошо, что она умерла, счастливая. Завидую умершим“, — и еще что‑то в этом духе».

В комментариях к посту большинство оправдывают литературоведа и просят его не винить себя: «Борис, не корите себя. Это не Вы. Люда давно хотела уйти»; «Не кори себя, Боря. Ты не мог ее заразить. И ты сделал для нее за все эти годы все, что мог»; «Вы себя не корите, пожалуйста. Я тоже слышала от нее весь последний год об этом желании умереть»; «Не надо себя винить. Ковид кругом!» и так далее.

Часть комментаторов называет поведение Кутенкова ужасным и безответственным, а пост — самовлюбленным: «Ты должен был самоизолироваться после появления первых симптомов. То, что ты сделал, — ужасно»; «То, что Вы сделали, — непростительно и ужасно. Как биолог я не сомневаюсь, что инкубационный период мог быть таким коротким»; «Исповедь самовлюбленного идиота, Борь. „Иду я такой с ковидом на очень важное мероприятие“. Ты серьезно?»

Некоторые отмечают, что от действий Кутенкова могли пострадать и другие люди, с которыми он контактировал во время болезни.

Людмила Вязмитинова — автор книг стихов «Пространство роста» и «Монета», а также сборника эссе о современной литературе «Tempus deliberandi. Время для размышлений», написанного в соавторстве с Андреем Цукановым. Ее критические статьи выходили в журналах «Новое литературное обозрение», «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Крещатик», «Урал», интернет-журнале «Топос» и других.

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