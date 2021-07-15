Футболисты ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса

Все футболисты московского клуба ЦСКА отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источники, близкие к руководству клуба.

«Сейчас в команде вакцинированы только работники», — заявил источник.

По его словам, спортсменам предложили пройти вакцинацию во время сборов. Команда «приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба».

Президент РФС Александр Дюков отметил, что у него нет информации о решении футболистов отказаться от прививки. Он уверен, что всем необходимо вакцинироваться, так как это «единственный путь снизить риски».

По словам директора по связям с общественностью ЦСКА Сергея Аксенова, команда не отказывалась от вакцинации.

«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», — сказал Аксенов.

Адвокат Андрей Князев заявил, что «клуб вправе ограничить вход на территорию и выезд на сборы и пускать только вакцинированных, переболевших и обладающих QR-кодом». Более того, «вряд ли для футболистов возможен медотвод из‑за заболеваний», ведь тогда «они бы в футбол не играли».

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поддержал возможный отказ спортсменов ЦСКА от прививки. Он отметил, что в их выборе нет ничего плохого, так как вакцины до конца не изучены.