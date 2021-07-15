Во «Флаконе» пройдет COVID-free-фестиваль Summer Sound

С 31 июля по 22 августа в Москве во «Флаконе» пройдет фестиваль Summer Sound в новом COVID-free-формате. Зрителям необязательно будет носить маски, а в танцпартере не придется сидеть. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В лайнапе артисты самых разных жанров — от попа и хип-хопа до рока и инди: «Каста», Zoloto, Хаски, «Animal Джаз», «Кровосток», «25/17», Alai Oli, Guf, Ssshhhiiittt!, Matrang, Louna, «Хлеб» и другие.

Участникам и гостям нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий отсутствие у них COVID-19. Чтобы ускорить проверку на входе, организаторы наймут дополнительный персонал. Подробнее о формате COVID-free команда Summer Sound рассказала в группе в «ВКонтакте».

Часть концертов организаторы решили перенести на более поздние даты. Ознакомиться с обновленным расписанием можно здесь. Все купленные билеты остаются действительными.