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Светлану Алексиевич по ошибке заподозрили в попытке пронести бомбу на борт самолета

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:45

Сотрудники аэропорта в Берлине ошибочно заподозрили нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич в попытке проноса бомбы на борт самолета. В результате этого писательница опоздала на свой рейс. Историю с «бомбой» в сумке она рассказала фонду Ольги Токарчук.

Вечером 14 июля Алексиевич должна была вылететь в польский город Вроцлав, чтобы поучаствовать в акции «Протест Алексиевич и Токарчук». Во время проверки багажа у работника аэропорта возникли сомнения насчет содержимого сумки, поэтому он несколько раз перепроверил ее через «какой‑то инструмент».

«Он показывает мне, что откроет ее. Я хотела помочь, но он сам открыл. И когда он открыл ее, он вдруг резко отбросил эту сумку», — рассказала Алексиевич. Спустя примерно полчаса к ним подошла полицейский и объяснила, что в сумке писательницы, предположительно, лежит взрывное устройство. К месту стянулись другие сотрудники и вновь отсканировали багаж, в котором бомбы не обнаружили.

«Мне говорят, что теперь можно идти. Не извинились, от комментариев отказались. У меня оставалось 5 минут до вылета, так что успеть на самолет я бы никак не смогла», — жалуется Алексиевич. Она полагает, что за бомбу сотрудники приняли зарядное устройство, «но, с другой стороны, сейчас все возят зарядку». Во Вроцлав ее привезли организаторы мероприятия.

Светлана Алексиевич в 2015 году стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе «за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». После вручения награды писательница рассказала в интервью «Афише Daily» о своей книге «Время секонд хэнд» и травме 90-х годов.

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