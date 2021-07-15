В Москве погиб ученый-физиолог Иван Пигарев после столкновения с самокатчиком

В Москве в возрасте 80 лет погиб ученый-физиолог Иван Пигарев после столкновения его велосипеда с самокатом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя московского управления СК Юлию Иванову.

По предварительным следственным данным, 14 июля Пигарев ехал на электрическом велосипеде по тротуару недалеко от Воробьевых гор. Там он столкнулся с мужчиной на самокате и упал на асфальт. Обоих мужчин доставили в больницу с телесными повреждениями. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ученый скончался от серьезной черепно-мозговой травмы.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия. В ее рамках дадут правовую оценку и установят наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности»).

Правнук поэта Тютчева и доктор биологических наук Иван Пигарев работал главным научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН с момента его основания в 1961 году. Он был известен как автор висцеральной теории сна, согласно которой сенсорные зоны мозга во время сна переключаются с анализа информации от органов чувств на обработку сигналов от внутренних (висцеральных) органов, что помогает им восстанавливаться.

Ученый активно принимал участие в международных исследовательских проектах при Институте физиологии человека Университета Пармы, Институте мозга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и других. Он также опубликовал более 100 научных работ и самостоятельно проводил эксперименты.

Несколько лет назад Пигарев смог побороть рак в терминальной стадии, а в декабре 2020 года переболел COVID-19.

«Он пережил ковид, но не смог пережить безумие какого‑то человека, который ехал не глядя, с бешеной скоростью, — сказала дочь ученого Татьяна Пигарева.

По ее словам, отец находился в идеальной физической форме и собирался жить до 120 лет. «Мы надеялись на небесную помощь. Но, значит, такова судьба», — добавила она.