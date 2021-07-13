Стали известны номинанты на телевизионную премию «Эмми-2021». Их объявили в прямой трансляции на ютьюб-канале Television Academy, которую провели кинопродюсер Франк Шерма и актеры Рон и Жасмин Сефас Джонс.

Они вместе с другими звездными гостями церемонии объявления номинантов представили претендентов на награды в 24 категориях. Среди них оказались проекты Netflix, Disney+, HBO и Amazon. Победители «Эмми» будут награждены 19 сентября.