В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн. В нем разместили модель затопленного города

В Дубае появился самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Его глубина составляет 60 метров, а вместимость — почти 3,7 млн галлонов воды. На дне бассейна расположили модель затопленного города, сообщил CNBC.
Бассейн под названием Deep Dive Dubai является крытым и уже подтвердил свою рекордную глубину перед экспертами из Книги рекордов Гиннесса. Он доступен для дайверов в возрасте от 10 лет. Они могут исследовать «затонувший город» самостоятельно или с гидом.
Под водой, как отмечает издание, можно обнаружить граффити, большой портрет Мэрилин Монро, многоквартирный дом, библиотеку, а также винтажный игровой автомат Pac-Man, настольный футбол и бильярд.
Начинающим дайверам разрешают погружаться на глубину до 12 метров, а сертифицированные спортсмены могут заниматься даже фридайвингом — подводным плаванием без дополнительного оборудования для дыхания.