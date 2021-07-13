В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн. В нем разместили модель затопленного города

В Дубае появился самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Его глубина составляет 60 метров, а вместимость — почти 3,7 млн галлонов воды. На дне бассейна расположили модель затопленного города, сообщил CNBC.

Бассейн под названием Deep Dive Dubai является крытым и уже подтвердил свою рекордную глубину перед экспертами из Книги рекордов Гиннесса. Он доступен для дайверов в возрасте от 10 лет. Они могут исследовать «затонувший город» самостоятельно или с гидом.