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Джеки Чан заявил о желании вступить в Коммунистическую партию Китая

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:16

Китайский актер Джеки Чан заявил о своем желании вступить в Коммунистическую партию Китая. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Чан сделал такое заявление во время симпозиума, организованного Киноассоциацией Китая. Он выразил свое восхищение деятельностью партии и отметил, что завидует действующим ее членам.

«Я считаю, что Коммунистическая партия замечательна, поскольку все, что говорит КПК, все, что она обещает, обязательно исполняется в течение нескольких десятилетий. Я бы хотел стать членом КПК», — сказал актер.

В данный момент в Коммунистической партии Китая состоят более 95 млн участников — это самая многочисленная политическая организация в мире. 1 июля 2021 года партия отметила свой столетний юбилей.

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