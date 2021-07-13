Джеки Чан заявил о желании вступить в Коммунистическую партию Китая

Китайский актер Джеки Чан заявил о своем желании вступить в Коммунистическую партию Китая. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Чан сделал такое заявление во время симпозиума, организованного Киноассоциацией Китая. Он выразил свое восхищение деятельностью партии и отметил, что завидует действующим ее членам.

«Я считаю, что Коммунистическая партия замечательна, поскольку все, что говорит КПК, все, что она обещает, обязательно исполняется в течение нескольких десятилетий. Я бы хотел стать членом КПК», — сказал актер.

В данный момент в Коммунистической партии Китая состоят более 95 млн участников — это самая многочисленная политическая организация в мире. 1 июля 2021 года партия отметила свой столетний юбилей.