Театр «Практика» проведет Фестиваль премьер в Музее Москвы с 13 июля по 1 августа. На нем покажут пять новых спектаклей, которые были поставлены в сезоне 2020/2021. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

На фестивале можно будет посмотреть две работы Марины Брусникиной — «В кольцах» и «Поле», а также спектакль «Созвездия» Александра Алябьева, «Lorem ipsum» кураторов Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной и «ЧПР» Юрия Квятовского и Анастасии Великородной.

«Во время пандемии взгляды режиссеров оказались обращены на существование человека в неустойчивой и изменчивой реальности. Попытки уловить и осмыслить происходящие перемены, а также выявить неизменные процессы видны в каждой из пяти работ», — отметили организаторы.

Спектакль «В кольцах» поставлен по повести Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва» и рассказывает об иллюзорной стабильности столичной жизни через череду метаморфоз и тонкий юмор. «Поле» создает вневременной образ сильной духом женщины, взяв за основу произведение Чингиза Айтматова «Материнское поле».

Камерная постановка «Созвездия» исследует изменчивую основу мироустройства, рефлексирует об упущенных возможностях и вероятных перспективах на примере отношений пары героев. «ЧПР» размышляет о социальных изменениях и Четвертой промышленной революции посредством документального и пластического театра.

А «Lorem ipsum» представляет взгляд сразу девяти молодых режиссеров «Мастерской Брусникина» на вариативность существования. В каждый показ войдут лишь несколько из девяти глав спектакля, так что, чтобы посмотреть все работы, Музей Москвы придется посетить не один раз.

Все спектакли, за исключением «В кольцах», покажут на Фестивале премьер дважды. Посмотреть полное расписание можно на сайте театра. Там же (а еще на сайте Музея Москвы) продаются билеты.