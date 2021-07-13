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В Москве стартовали съемки сериала «Предпоследняя инстанция» с Прилучным и Розановой в главных ролях

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:40

8 июля в Москве и Подмосковье стартовали съемки комедийного сериала для Okko «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мультимедийного сервиса.

Сериал будет состоять из десяти эпизодов, рассказывающих историю самых обычных людей — Максима (Прилучный) и Валентины (Розанова). По сюжету они работают в особенном месте — Управлении по распределению душ (УПРД) между раем и адом. Им двоим гарантировано место в раю, поэтому Максим решает подзаработать, продавая места в раю олигархам. А Валентина тем временем мечтает вытащить своего мужа из ада.

Режиссерское кресло заняла Ольга Акатьева, продюсировавшая фильм «Непрощенный». Дата премьеры пока неизвестна.

Помимо Прилучного и Розановой в сериале снимаются Дарья Мельникова, Федор Добронравов, Николай Фоменко, Василий Кортуков, Иван Добронравов, Евгений Романцов, Яна Кошкина, Елизавета Моряк, Екатерина Васильева, Валерий Афанасьев, Сергей Епишев и многие другие.

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