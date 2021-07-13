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Гаспар Ноэ, Гай Ричи и Вонг Кар-Вай: в «Никольских рядах» до конца лета пройдет серия лекций о кино

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:27

Школа Masters проведет до конца лета серию образовательных лекций о кино в «Никольских рядах». Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.

Открывает программу выступление театрального критика Олеси Пушкиной. Ее лекция будет посвящена режиссерам, которые одновременно работают и в театре, и в кино. Театровед расскажет о творчестве австралийца Саймона Стоуна, его фильме «Дочь» и спектакле «Дом Ибсена», а также о венгерском режиссере Корнеле Мундруцо и его «Белом боге» и театральной постановке «Имитация жизни». Мероприятие пройдет 17 июля.

Спустя две недели, 31 июля, с лекцией выступит кинокритик и постоянный автор «Афиши Daily» Егор Беликов. Он расскажет о том, как творчество французского режиссера Гаспара Ноэ повлияло на мировое кино. «Великий и ужасный Гаспар Ноэ, кажется, все свои фильмы снял по наитию, но это наитие приводит его каждый раз в такие адские дебри, в которые все остальные боятся соваться», — говорится в пресс-релизе.

14 августа пройдет лекция киноведа Милы Двинятиной «Что смотреть? Гай Ричи». В ней речь пойдет о том, почему Ричи стал режиссером мирового уровня, как смотреть его картины, и на что обратить внимание при просмотре. 28 августа Двинятина посвятит свое выступление Вонг Кар-Ваю. Она расскажет, с каких фильмов Кар-Вая лучше начать знакомство, какие из них считаются наиболее удачными, как устроен творческий мир режиссера и почему он так прекрасен.

Все лекции пройдут на территории зеленого амфитеатра. Стоимость билета — 300 рублей, купить можно здесь.

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