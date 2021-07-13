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Из‑под стражи освободили четверых врачей, проходящих по делу о суррогатном материнстве

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:37

Мосгорсуд освободил врачей Тараса Ашиткова, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти и Владислава Мельникова, которые проходят по делу о суррогатном материнстве. Их перевели под домашний арест, сообщили «Такие дела».

Теперь пятерым фигурантам дела (Татьяна Блинова находилась под домашним арестом и ранее) запрещено покидать дома без разрешения, общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением родственников, защитников, следователя и прокурора.

Кроме того, медработникам не разрешено пользоваться интернетом и почтой. Исключение можно сделать только для вызова скорой помощи или аварийно-спасательных служб, а также для связи с контролирующими органами.

Врачи останутся под домашним арестом еще на три месяца. Срок расследования их дела продлен до 17 октября 2021 года. При этом медики находятся под следствием уже год — их арестовали 14 июля 2020 года по подозрению в торговле детьми.

Уголовное дело завели после того, как в январе 2020 года в подмосковной квартире обнаружили четверых младенцев, один из них — месячный мальчик — умер от синдрома внезапной детской смерти. Следствие решило, что детей планировали вывезти за рубеж для иностранцев.

В России разрешено суррогатное материнство, эти услуги законно оказывать в том числе для иностранных граждан. Однако следствие полагает, что врачи нарушили законодательство в области вспомогательных репродуктивных технологий.

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