Петербург, кассеты и революция: вышла документалка о радиостанции «Модерн»

Авторами сценария и режиссерами проекта выступили шеф-редактор «Новой газеты» в Петербурге Серафим Романов , редактор «Бумаги» Елизавета Ивантей и выпускники факультета журналистики СПбГУ. Премьера приурочена к 20-летию со дня последнего эфира.

«Модерн» — первое независимое радио в петербурге. С него началась карьера многих популярных фигур шоу-бизнеса. Среди них Дмитрий Нагиев, Сергей Рост, Сергей Шнуров, Геннадий Бачинский, Сергей Стиллавин, Алла Довлатова и многие другие.

«20 лет спустя легенды эфира вернутся в документальном фильме „Волна“, чтобы поговорить о феномене радиовещания 90-х, вкусе свободы, популярности, и о том, почему эта история закончилась именно так», — сообщается в описании к трейлеру фильма.

Сергей Стиллавин рассказал, как запускал программу про женские прокладки. По его словам, на тот момент «это была революция» и «оказалось, что тем, на которые нельзя говорить — их нет».

Алла Довлатова назвала «Модерн» «вкусовщиной» — каждый делал то, что хотел. А Сергей Рост вспомнил, что были интересные эфиры, где каждый чувствовал себя и композитором, и поэтом, и «каким‑то удивительным артистом».