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Анна Кендрик снимется в психологическом триллере «Элис, дорогая»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:47

Американская актриса Анна Кендрик снимется в психологическом триллере Мэри Найи «Алиса, дорогая», который выпустить киностудия Lionsgate. Об этом сообщил Deadline.

Кендрик сыграет девушку по имени Элис, бережно хранящую секреты своих лучших друзей и бойфренда — их сыграют Вунми Мосаку, Каньехтиио Хорн и Чарли Каррик. Однажды она отправится с подругами в путешествие за город, и тогда все тайны будут раскрыты.

Сценарий фильма написала Аланна Фрэнсис, известная по драме «Остальные». Продюсерами проекта выступили Кэти Берд Нолан, Линдси Тэпскотт, Кристина Пиовесан и Ноа Сигал, а также сама Кендрик и Сэм Типпер-Хейл. Съемки триллера уже начали в Канаде.

«„Элис, дорогая“ — это тонкая, полная нюансов история о принуждении и контроля. Как режиссер я не могла бы пожелать лучшего состава талантливых актеров и создателей для воплощения этой важной истории в жизнь. Радостно видеть химию между Анной Кендрик, Вунми Мосаку и Каньехтио Хорн в качестве трех подруг», — сказала Мэри Найи.

В Lionsgate будущий фильм назвали «увлекательным психологическим триллером с тремя сильными женщинами в центре». «Это история женской стойкости и воодушевления», — добавили представители компании Babe Nation Films, также участвующей в производстве.

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