Тильда Суинтон сталкивается со слуховыми галлюцинациями в трейлере «Памяти» Апичатпонга Вирасетакуна

Главную роль в новом проекте Вирасетакуна сыграла Тильда Суинтон. Она исполнила роль шотландки, столкнувшейся с таинственными слуховыми галлюцинациями во время путешествия по джунглям Колумбии.

В сети вышел трейлер фильма «Память» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна, который известен как обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за ленту «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни».

Режиссер называет «Память» полуавтобиографическим фильмом. По словам Вирасетакуна, он также испытал необычный звуковой опыт во время путешествия Колумбии: во многих местах он слышал на рассвете громкий шум, которого не замечали другие люди.

«Это было нечто внутреннее и происходило во многих местах, которые я посетил. Этот симптом неотделим от моего пребывания в Колумбии. Он лег в основу персонажа, чей звуковой опыт синхронизировался с памятью страны», — рассказал Вирасетакун.

По мнению Collider, «Память» может стать одним из самых сюрреалистичных и странных картин кинематографиста. В нем он вероятно окунется в древнюю историю Колумбии и размышления о многовековой памяти народов.

Помимо Суинтон, в фильме снялись Элькин Диас, Жанна Балибар, Хуан Пабло Уррего, Даниель Хименес Качо, Констанса Гутьеррес и Даниель Торо. Оператором выступил Сэйомбху Мукдипром («Невероятная», «Суспирия», «Зови меня своим именем»).