Тильда Суинтон сталкивается со слуховыми галлюцинациями в трейлере «Памяти» Апичатпонга Вирасетакуна

В сети вышел трейлер фильма «Память» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна, который известен как обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за ленту «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни».
Главную роль в новом проекте Вирасетакуна сыграла Тильда Суинтон. Она исполнила роль шотландки, столкнувшейся с таинственными слуховыми галлюцинациями во время путешествия по джунглям Колумбии.
Режиссер называет «Память» полуавтобиографическим фильмом. По словам Вирасетакуна, он также испытал необычный звуковой опыт во время путешествия Колумбии: во многих местах он слышал на рассвете громкий шум, которого не замечали другие люди.
«Это было нечто внутреннее и происходило во многих местах, которые я посетил. Этот симптом неотделим от моего пребывания в Колумбии. Он лег в основу персонажа, чей звуковой опыт синхронизировался с памятью страны», — рассказал Вирасетакун.
По мнению Collider, «Память» может стать одним из самых сюрреалистичных и странных картин кинематографиста. В нем он вероятно окунется в древнюю историю Колумбии и размышления о многовековой памяти народов.
Помимо Суинтон, в фильме снялись Элькин Диас, Жанна Балибар, Хуан Пабло Уррего, Даниель Хименес Качо, Констанса Гутьеррес и Даниель Торо. Оператором выступил Сэйомбху Мукдипром («Невероятная», «Суспирия», «Зови меня своим именем»).