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В Пензе снесли уникальный деревянный планетарий. Здание 1928 года ранее обещали отреставрировать

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:59

В Пензе снесли уникальный, единственный в России деревянный планетарий, построенный в 1928 году. Об этом сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

По словам активистов, сруб здания требовал только локальных замен и местные реставраторы призывали отказаться от демонтажа постройки. Но ни правоохранительные органы, ни пензенские власти, в том числе запред правительства области Олег Ягов, не отреагировали на запросы.

Необходимость сноса планетария объяснили его ветхим состоянием. Однако представители ВООПИК убеждены, что памятник можно было спасти. Проведенные работы в обществе назвали «вандализмом, а не сохранением объекта культурного наследия».

По информации врио замминистра культуры Пензенской области Владимира Карпова, здание воссоздадут заново к 2023 году. На так называемую реставрацию планетария и его переоснащение выделили более 350 млн рублей.

«Внешний облик планетария останется прежним, ведь это объект культурного наследия, а вот „начинка“, конечно же, будет другой: самое современное оборудование как в купольном зале, так и в других помещениях», — рассказывал Карпов.

В начале 2021 года Олег Ягов утверждал, что деревянный планетарий в парке имени Белинского не будут сносить полностью. «Пригодные части конструкции будут использованы. Их предварительный объем составляет 30%», — говорил он.

Ягов обещал, что площадь нового планетария будет в два раза больше, чем у его исторического предшественника. В нем появится цокольный этаж с кафе и подсобные помещения. Также построят электрощитовую комнату и оборудуют безопасную электропроводку.

Здание планетария было построено в 1928 году. До Великой Отечественной войны здесь была Народная обсерватория, затем в постройке расположилась гидрометеослужба. Планетарий функционировал с 1954 года, в 2011 году его закрыли на реконструкцию.

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