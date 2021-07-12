В Пензе снесли уникальный деревянный планетарий. Здание 1928 года ранее обещали отреставрировать

В Пензе снесли уникальный, единственный в России деревянный планетарий, построенный в 1928 году. Об этом сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). По словам активистов, сруб здания требовал только локальных замен и местные реставраторы призывали отказаться от демонтажа постройки. Но ни правоохранительные органы, ни пензенские власти, в том числе запред правительства области Олег Ягов, не отреагировали на запросы.

Необходимость сноса планетария объяснили его ветхим состоянием. Однако представители ВООПИК убеждены, что памятник можно было спасти. Проведенные работы в обществе назвали «вандализмом, а не сохранением объекта культурного наследия». По информации врио замминистра культуры Пензенской области Владимира Карпова, здание воссоздадут заново к 2023 году. На так называемую реставрацию планетария и его переоснащение выделили более 350 млн рублей.