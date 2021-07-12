Несколько тысяч кубинцев вышли на улицы городов, чтобы выразить протест против правящей коммунистической партии и потребовать доступ к вакцинам от коронавируса. Как пишет Би-би-си, это самые массовые протесты в стране за последние десятилетия.

Акции прошли в воскресенье в столице Кубы Гаване и еще в десятках городов, включая крупнейшие Сантьяго-де-Куба и Камагуэй.

Манифестанты выступили против ухудшения экономической ситуации в стране, потребовали гражданских свобод и ускорения программы вакцинации. Тысячи кубинцев возмущены действиями властей, которые привели к глубокому кризису в экономике и рекордному числу заражений COVID-19.

В небольшом городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос, недалеко от Гаваны, люди вышли на улицы из‑за регулярного отключения электричества. К ним приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель, который обвинил в нагнетании протестов «кубинско-американскую мафию».