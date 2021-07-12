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На Кубе — крупнейшие за десятилетия протесты. Президент винит во всем американских наемников

Семён Гудошников
Сегодня в 12:34

Несколько тысяч кубинцев вышли на улицы городов, чтобы выразить протест против правящей коммунистической партии и потребовать доступ к вакцинам от коронавируса. Как пишет Би-би-си, это самые массовые протесты в стране за последние десятилетия.

Акции прошли в воскресенье в столице Кубы Гаване и еще в десятках городов, включая крупнейшие Сантьяго-де-Куба и Камагуэй.

Манифестанты выступили против ухудшения экономической ситуации в стране, потребовали гражданских свобод и ускорения программы вакцинации. Тысячи кубинцев возмущены действиями властей, которые привели к глубокому кризису в экономике и рекордному числу заражений COVID-19.

В небольшом городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос, недалеко от Гаваны, люди вышли на улицы из‑за регулярного отключения электричества. К ним приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель, который обвинил в нагнетании протестов «кубинско-американскую мафию».

Информация о протестах широко распространилась в соцсетях. В кадрах с акций митингующие скандируют «Свободу!», «Долой коммунизм!» и «Мы не боимся», пишет El Mundo. В Гаване дошло до столкновений с правоохранителями, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Президент Кубы призвал выйти на улицы своих сторонников, готовых к «боевым действиям». Он назвал протесты провокацией наемников, нанятых США для дестабилизации ситуации в стране, и пообещал «революционный ответ».

Советник по нацбезопасности правительства США Джейк Салливан призвал Кубу не применять насилие против граждан. В Белом доме поддержали свободу слова и собраний кубинцев и осудили задержания мирных демонстрантов.

В прошлом году экономика Кубы, контролируемая коммунистической партией, сократилась на 11%. Это стало крупнейшим спадом за почти три десятилетия и привело к дефициту продуктов питания, очередям в магазины и перебоям с электроэнергией. Ситуацию усугубила пандемия и санкции, наложенные на островное государство администрацией Трампа.

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