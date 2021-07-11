Вторые сутки в Шереметьево собираются огромные очереди. У пассажиров проверяют справки о ПЦР-тестах

10 и 11 июля пассажиры в аэропорту Шереметьево жалуются на огромные очереди, которые образуются на стойках регистрации и у пунктов пограничного контроля. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова объяснила РИА «Новости», что толпы людей собираются из‑за проверок документов на COVID-19.

На регистрации у людей просят справку об отрицательном тесте на коронавирус, а по прилету требуют анкеты с данными для санитарного контроля. В приоритете те пассажиры, кто заранее зарегистрировался на сайте «Госуслуги» и получил QR-код. Корреспондент агентства отметила, что в терминале D был забит весь зал, хотя работали все кабинки. «Подъем» передает, что из‑за столпотворений некоторые пассажиры опаздывают на свои рейсы.