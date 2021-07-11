Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс выпустит собственную видеоигру

Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс занимается разработкой собственной видеоигры. Об этом он рассказал игровому журналу Level One.

Певец работал над игрой на протяжении года со своим братом и менеджером Маком. По его словам, он давно планировал отдохнуть от музыки и реализовать проект. Рейнольдс уточнил, что игра появится в ближайшие несколько месяцев на ПК, а позже станет доступна и для консолей.

«Очевидно, что это инди-игра. Мы финансировали все сами, я и мой брат, мы собрали невероятную команду. Это самый смешной проект, который я когда‑либо делал. Я написал саундтрек, сделал все черновые наброски персонажей и озвучил их, а затем мы позвали действительно великих художников, которые сделали все намного лучше, чем я», — сказал музыкант.

3 сентября Imagine Dragons выпустят свой пятый студийный альбом «Mercury — Act I». Последним полноценным релизом группы стала пластинка «Origins» в 2018 году. В нее вошло 15 треков, в том числе «Natural», «Machine» и «Zero».