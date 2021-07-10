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СМИ: КНДР отказалась от вакцины AstraZeneca из‑за побочных эффектов. Ее заинтересовал «Спутник V»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:44

Северная Корея отозвала запланированные поставки вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, подготовленные в рамках программы распределения препаратов COVAX, из‑за опасений по поводу побочных эффектов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейский аналитический центр.

В июне власти Южной Кореи заявили, что КНДР после множества консультаций отказалась от почти 2 млн доз вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях свертывания крови у привитых. Первое поступление препарата в страну должно было состояться в конце мая. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, один из участников программы COVAX, направил северокорейским властям вопросы о предпочтениях и дальнейшей политики вакцинации.

Согласно отчету Института исследований национальной безопасности, сейчас Пхеньян рассматривает препараты других производителей. Наибольший интерес у властей КНДР вызывает российский «Спутник V» — там надеются на бесплатные поставки. Ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия неоднократно предлагала Северной Корее вакцины, но договоренностей пока нет.

Меньше всего КНДР привлекают китайские вакцины. Руководство страны уверено, что они малоэффективны в сравнении с российскими.

Северная Корея за все время пандемии COVID-19 не сообщила ни об одном случае заражения. Однако в закрытой стране ввели строгие коронавирусные меры: закрыли границы и ограничили поездки внутри страны. Северокорейским дипломатам разрешено прививаться за границей.

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