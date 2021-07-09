перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Отели Краснодарского края примут туристов, сделавших только первую прививку от COVID-19 22:14
Мальта закроет границы для непривитых туристов. Это первая страна в Европе с таким ограничением 21:44
Эдди Редмейн снимется в фильме о скандально известной компании Cambridge Analytica 21:39
anthonyhopkins/Instagram Новый фильм Энтони Хопкинса «Нулевой контакт» выйдет на NFT-платформе Vuele
Новый фильм Энтони Хопкинса «Нулевой контакт» выйдет на NFT-платформе Vuele 21:00
Приговор блогеру Mellstroy, «Майор Гром» в мировом топе Netflix и другие новости дня 20:45 Дайджест
Индонезия разрешила въезд иностранцам, привитым российскими вакцинами от COVID-19 20:03
От коронавируса скончался мэр Йоханнесбурга Джефф Махубо 19:39
Море, китобои и Колин Фаррелл: вышел первый трейлер «Северных вод» 19:15
Netflix показал трейлер боевика «Малышка» с Джейсоном Момоа 19:10
Twenty One Pilots/YouTube Twenty One Pilots терпят кораблекрушение в клипе на сингл «Saturday»
Twenty One Pilots терпят кораблекрушение в клипе на сингл «Saturday» 18:23
Zivert выпустила новый сингл «Del mar» 18:17
YouTube ищет креаторов из разных регионов, чтобы спеть «Песню друзей» на языках народов России 17:45
«Я пони»: Feduk выпустил очередной трек, спродюсированный группой Cream Soda 17:15
Власти Китая: панды больше не находятся под угрозой исчезновения, но по-прежнему уязвимы 17:04
Post Malone примеряет роль гонщика серии NASCAR в клипе «Motley Crew» 16:45
Vogue/YouTube Грета Гервиг снимет фильм про куклу Барби с Марго Робби в главной роли
Грета Гервиг снимет фильм про куклу Барби с Марго Робби в главной роли 16:41
Microsoft обещает выплатить всем сотрудникам бонус в 1500 долларов за работу «в сложный год» 16:22
Антипрививочники поверили в фейк о смерти после вакцинации. Умерла созданная нейросетью «Илона Маск» 15:38
Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире, получил шесть месяцев исправительных работ 15:29
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом в международном рейтинге Netflix 15:10
Отключить рекламу

Индонезия разрешила въезд иностранцам, привитым российскими вакцинами от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

Власти Индонезии признали российские вакцины от коронавируса и разрешили привитым ими туристам въезд в страну. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на российское представительство индонезийского министерства туризма (VITO Russia).

«Сегодня мы получили обновленный документ из Джакарты, согласно которому любая вакцина, поставленная в полном объеме, подойдет для въезда в Индонезию. Напоминаю, что туристические визы в данный момент не выдаются», — сообщили в VITO Russia.

Ранее Индонезийское агентство по лекарствам допустило возможное одобрение в ближайшее время препарата «Спутник V» для экстренного применения. Пока в стране для массовой вакцинации используют только Sinovac и AstraZeneca.

6 июля Индонезия также озвучила новые правила въезда в страну для иностранцев. Приезжающих обязали предъявлять карту вакцинации и сдавать два ПЦР-теста. Однако с 3 по 20 июля из‑за ухудшения ситуации с COVID-19 все туристические направления закрыли.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
газета "Известия"
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить