Индонезия разрешила въезд иностранцам, привитым российскими вакцинами от COVID-19

Власти Индонезии признали российские вакцины от коронавируса и разрешили привитым ими туристам въезд в страну. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на российское представительство индонезийского министерства туризма (VITO Russia).

«Сегодня мы получили обновленный документ из Джакарты, согласно которому любая вакцина, поставленная в полном объеме, подойдет для въезда в Индонезию. Напоминаю, что туристические визы в данный момент не выдаются», — сообщили в VITO Russia.

Ранее Индонезийское агентство по лекарствам допустило возможное одобрение в ближайшее время препарата «Спутник V» для экстренного применения. Пока в стране для массовой вакцинации используют только Sinovac и AstraZeneca.

6 июля Индонезия также озвучила новые правила въезда в страну для иностранцев. Приезжающих обязали предъявлять карту вакцинации и сдавать два ПЦР-теста. Однако с 3 по 20 июля из‑за ухудшения ситуации с COVID-19 все туристические направления закрыли.