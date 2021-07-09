Zivert выпустила новый сингл «Del mar»

Zivert представила новый трек «Del mar». Название песни с испанского переводится как «С моря», а на обложке красуется райский пляж.

Летний трек посвящен ожиданиям, которые не всегда оправдываются, но в этом нет ничего плохого. Сингл войдет в альбом «Vinyl #2», премьера которого намечена на осень этого года.

Послушать «Del mar» можно на всех популярных цифровых площадках.