Zivert выпустила новый сингл «Del mar»

Zivert представила новый трек «Del mar». Название песни с испанского переводится как «С моря», а на обложке красуется райский пляж.
Летний трек посвящен ожиданиям, которые не всегда оправдываются, но в этом нет ничего плохого. Сингл войдет в альбом «Vinyl #2», премьера которого намечена на осень этого года.
Послушать «Del mar» можно на всех популярных цифровых площадках.
За два дня до релиза песни Zivert выпустила сниппет, который претендует стать полноценным видеоклипом. В ролике певица едет на мотоцикле по взлетной полосе аэродрома, а в нескольких метрах над ней пролетает самолет.
«Для меня „Del mar“ — мантра. По состоянию, а по смысловому насыщению песня-совет, так я ее и спела: очень быстро и легко, на одном дыхании. В ее ДНК заложено чувство свободы. Она о величайшем умении отпускать все и вся, отпускать с легкостью и беспечно плыть навстречу неизведанному, словно ребенок, радуясь каждому новому повороту судьбы», — поделилась артистка.