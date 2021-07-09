Грета Гервиг снимет фильм про куклу Барби с Марго Робби в главной роли

Номинантка на «Оскар» Грета Гервиг станет режиссером фильма «Барби» про культовую куклу, которую сыграет Марго Робби, рассказала актриса в интервью Vogue. Съемки начнутся в 2022 году в Лондоне, подтвердили информацию источники Variety.

«Люди обычно слышат о „Барби“ и думают, что знают, каким получится фильм. Затем они узнают, что Грета Гервиг снимет фильм и напишет сценарий, и такие: „О, ну, может, я не знаю“», — сказала Робби. Гервиг напишет сценарий вместе с Ноем Баумбахом.

О сюжете фильма известно немного, как и подробностей о том, какие еще персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в грядущей картине. Премьера запланирована на 2023 год.

Прорыв Греты Гервиг случился после выхода фильмов «Леди Берд» в 2017 году и «Маленькие женщины» в 2019 году. Суммарно две картины удостоились 11 номинаций на «Оскар», включая премию за лучшую режиссуру, и одной победы.