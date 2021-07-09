Антипрививочники поверили в фейк о смерти после вакцинации. Умерла созданная нейросетью «Илона Маск»

Вечером 8 июля и утром 9 июля в сообществах антипрививочников появились сообщения о смерти после вакцинации от коронавируса. На картинке показали 30-летнюю жительницу города Мурина Елизавету Спиридонову, которая якобы скончалась после прививки «Спутником V». На это обратила внимание «Бумага».
Одни из первых сообщений с фейком появились на странице костромчанки Оксаны К. в «ВКонтакте», а потом в телеграм-канале незарегистрированной организации «Независимая ассоциация врачей», члены которой выкладывают ненаучные доклады о небезопасности вакцин. Публикации уже удалены.
На самом деле на фотографии сгенерированная нейростью девушка с лицом Илона Маска. Авторы фейка заявляют, что частный врач диагностировал Спиридоновой «синдром странный, название которого только на латинском написали, что‑то вроде jopae otvalille» («жопа отвалилле»).
Впервые сгенерированная фотография появилась в профиле инстаграма «Илона Нейро ТП» в июле 2020 года. Тогда энтузиаст обучил нейросеть заменять лицо моделей на Илона Маска. Вероятнее всего, фейк создали сторонники вакцинации, а антипрививочники поверили в ненастоящую смерть.
В комментариях к оригинальному посту пользователи попрощались с «погибшей», а автор «Илона Нейро ТП» коротко заключил: «Там Илона сдохла».