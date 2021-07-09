Антипрививочники поверили в фейк о смерти после вакцинации. Умерла созданная нейросетью «Илона Маск»

Вечером 8 июля и утром 9 июля в сообществах антипрививочников появились сообщения о смерти после вакцинации от коронавируса. На картинке показали 30-летнюю жительницу города Мурина Елизавету Спиридонову, которая якобы скончалась после прививки «Спутником V». На это обратила внимание «Бумага».

Одни из первых сообщений с фейком появились на странице костромчанки Оксаны К. в «ВКонтакте», а потом в телеграм-канале незарегистрированной организации «Независимая ассоциация врачей», члены которой выкладывают ненаучные доклады о небезопасности вакцин. Публикации уже удалены.