Футболки журнала «Холод» сняли с продажи из‑за надписи «Россия будет холодной»

Сервис печати Printdirect перестал изготавливать и продавать на сайте футболки журнала «Холод» с фразой «Россия будет холодной». Об этом сообщила в своем фейсбуке главный редактор издания Таисия Бекбулатова.
По ее словам, в компании сказали, что надпись «не соответствует правилам и требованиям к содержанию контенту». Теперь журнал ищет новую площадку для продажи своего мерча.
«Цензура — это, конечно, плохо, но самоцензура всегда кажется мне более отвратительной», — добавила главный редактор.
Таисия Бекбулатова запустила журнал «Холод» в 2019 году. Издание выпускает истории, интервью и видео о российских реалиях.