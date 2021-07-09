Футболки журнала «Холод» сняли с продажи из‑за надписи «Россия будет холодной»

Сервис печати Printdirect перестал изготавливать и продавать на сайте футболки журнала «Холод» с фразой «Россия будет холодной». Об этом сообщила в своем фейсбуке главный редактор издания Таисия Бекбулатова.

По ее словам, в компании сказали, что надпись «не соответствует правилам и требованиям к содержанию контенту». Теперь журнал ищет новую площадку для продажи своего мерча.