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Футболки журнала «Холод» сняли с продажи из‑за надписи «Россия будет холодной»

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:45

Сервис печати Printdirect перестал изготавливать и продавать на сайте футболки журнала «Холод» с фразой «Россия будет холодной». Об этом сообщила в своем фейсбуке главный редактор издания Таисия Бекбулатова.

По ее словам, в компании сказали, что надпись «не соответствует правилам и требованиям к содержанию контенту». Теперь журнал ищет новую площадку для продажи своего мерча.

«Цензура — это, конечно, плохо, но самоцензура всегда кажется мне более отвратительной», — добавила главный редактор.

Таисия Бекбулатова запустила журнал «Холод» в 2019 году. Издание выпускает истории, интервью и видео о российских реалиях.

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