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«Сцены из супружеской жизни»: Джессика Честейн и Оскар Айзек в тизере ремейка ленты Ингмара Бергмана 2:40
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«Сцены из супружеской жизни»: Джессика Честейн и Оскар Айзек в тизере ремейка ленты Ингмара Бергмана

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:40

HBO опубликовал первый тизер мини-сериала «Сцены из супружеской жизни» — ремейка одноименной картины Ингмара Бергмана 1973 года. Главные роли в новом проекте исполнили Джессика Честейн и Оскар Айзек.

Они сыграли женатую американскую пару, сталкивающуюся со всеми превратностями совместной жизни и любви. Режиссером шоу стал израильский кинематографист Хагай Леви. Он задумал снять современную версию классической картины и исследовать проблемы отношений в XXI веке.

Изначально центральная женская роль должна была достаться Мишель Уильямс, однако актрисе пришлось отказаться от участия в сериале из‑за сложностей с расписанием. В итоге Леви утвердил Честейн.

Премьера «Сцен из супружеской жизни» состоится в сентябре на стриминговой платформе HBO Max. В России мини-сериал покажет «Амедиатека».

Оригинальная лента Бергмана вышла в 1973 году. Ее сюжет был основан на истории реальных отношений режиссера и его супруги Лив Ульман. Главные роли в картине сыграли сама Ульман и шведский актер Эрланд Юзефсон.

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